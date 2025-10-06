Flotilla varata da Hamas Gli aiuti? Mezzo camion

Jonathan Peled ha 64 anni. È nato a Gerusalemme. Frequentava la prima elementare quando scoppiò la guerra dei sei giorni. È cresciuto in un kibbutz nella parte settentrionale del paese. Voleva fare il pilota di auto da corsa, poi si accorse che era più portato per la diplomazia. È stato in diversi paesi dell'America latina. Da un anno è l'ambasciatore di Israele a Roma. Signor ambasciatore, Il piano-Trump è un buon piano? La pace ora è vicina? "Penso di sì. È importante dire che non è solo un piano di Trump. È stato elaborato con il supporto del mondo arabo e musulmano". Come è stato possibile? "È stato possibile perché tutti capiscono che il problema è Hamas, e che per risolvere l'equazione bisogna tagliare fuori Hamas dall'equazione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

