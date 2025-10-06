Flotilla Scotto e il ritorno in Italia | Insulti in aereo ci urlavano ‘terroristi'

"Ci hanno insultato in aereo, noi eravamo da soli". Arturo Scotto, deputato Pd, racconta i dettagli della detenzione in Israele e poi il ritorno in Italia dopo la missione con la Flotilla. "La prima cosa che ho fatto appena tornato in Italia è andare al posto di polizia a denunciare l'esercito israeliano perché .

Arturo Scotto e Annalisa Corrado, ospiti al Rumore Festival di Fanpage denunciano i trattamenti disumani subiti dai membri della Flotilla trattenuti illegalmente dall'esercito israeliano I due parlamentari Pd chiedono alla premier Meloni di prendere posizione

Il deputato PD Arturo Scotto racconta le ore dopo l'abbordaggio della Flotilla da parte della marina di Israele: "Ecco come ci hanno trattato"

Flotilla, Scotto e il ritorno in Italia: "Insulti in aereo, ci urlavano 'terroristi'" - Il deputato dem: "Abbiamo firmato per il rientro volontario da Israele ma abbiamo aggiunto una postilla al foglio"

