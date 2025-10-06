Flotilla oggi l’espulsione degli ultimi attivisti | Anche Greta Thunberg sarà liberata Gli ultimi 15 italiani ad Atene
È prevista per oggi l’espulsione da Israele dell’ultima tranche di attivisti della Global Sumud Flotilla. Tra questi ci sarà anche la svedese Greta Thunberg, che negli scorsi giorni aveva denunciato le condizioni inumane di detenzione nel carcere israeliano. A riferirlo è France Press, secondo cui la 22enne sarà una delle 78 persone che oggi lasceranno le celle e rientreranno in Europa. Come ha anticipato il ministro degli Esteri Antonio Tajani, ci sono anche gli ultimi 15 attivisti italiani. Il rientro degli ultimi italiani. «Partiranno con un volo charter per Atene. Saranno assistiti dalla nostra ambasciata sia alla partenza che in Grecia, e poi nel trasferimento vero l’Italia», ha anticipato il vicepremier. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: flotilla - oggi
“L’accoglienza di Barcellona ci ha dato forza”: la Global Sumud Flotilla è partita oggi dalla Spagna verso Gaza
Non date la scorta alla Flotilla, a Gaza missione politica e Armani: quindi, oggi...
La Flotilla Gaza denuncia un secondo attacco con drone, colpita la "Alma". Oggi partenze da Tunisi e Siracusa
Flotilla, Greta Thunberg sarà liberata ed espulsa oggi da Israele - X Vai su X
Flotilla, oggi Israele espellerà altri 170 attivisti: c'è anche Greta Thunberg Vai su Facebook
Flotilla, oggi espulsione per Greta Thunberg e altre decine di attivisti - Atteso in giornata il rimpatrio della giovane svedese e di altre decine di persone che erano a bordo della Global Sumud Flotilla. Lo riporta tg24.sky.it
Flotilla, finite le operazioni di Israele in mare, comincia il trasferimento ad Ashdod, 40 gli italiani fermati - "Voglio darvi gli ultimi aggiornamenti: Israele ha conferma la conclusione delle operazioni della Marina in mare e comincia il trasferimento ad Ashdod. Da ansa.it