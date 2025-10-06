Flotilla oggi l’espulsione degli ultimi attivisti | Anche Greta Thunberg sarà liberata Gli ultimi 15 italiani ad Atene

È prevista per oggi l’espulsione da Israele dell’ultima tranche di attivisti della Global Sumud Flotilla. Tra questi ci sarà anche la svedese Greta Thunberg, che negli scorsi giorni aveva denunciato le condizioni inumane di detenzione nel carcere israeliano. A riferirlo è France Press, secondo cui la 22enne sarà una delle 78 persone che oggi lasceranno le celle e rientreranno in Europa. Come ha anticipato il ministro degli Esteri Antonio Tajani, ci sono anche gli ultimi 15 attivisti italiani. Il rientro degli ultimi italiani. «Partiranno con un volo charter per Atene. Saranno assistiti dalla nostra ambasciata sia alla partenza che in Grecia, e poi nel trasferimento vero l’Italia», ha anticipato il vicepremier. 🔗 Leggi su Open.online