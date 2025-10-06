Flotilla oggi Israele espellerà altri 170 attivisti

Il servizio penitenziario israeliano (Ips) ha informato gli avvocati di Adalah dell'intenzione di espellere circa 170 partecipanti alla Global Sumud Flotilla, senza fornire dettagli come nomi, nazionalità o destinazioni. Lo rende noto il team legale internazionale che assiste gli attivisti detenuti in Israele. "Questo fa seguito all'espulsione di circa 170 partecipanti avvenuta sabato e domenica - aggiungono gli avvocati di Adalah - la maggior parte dei quali è stata trasferita in aereo a Istanbul, mentre gruppi più piccoli sono stati portati in Italia e Spagna". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Flotilla, oggi Israele espellerà altri 170 attivisti

