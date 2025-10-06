Flotilla oggi Greta Thunberg sarà espulsa da Israele

Oggi Greta Thunberg verrà liberata ed espulsa da Israele. La conferma è arrivata da Ynet: l’attivista svedese, volto di spicco della Global Sumud Flotilla, verrà trasferita in Grecia insieme ad altri 27 attivisti pro Pal. Il volo in questione – in partenza dall’aeroporto di Ramon – verrà pagato dal governo di Atene. Si conclude così il secondo tentativo dell’ex paladina del clima di rompere il blocco di Israele per raggiungere Gaza. Il primo risale allo scorso giugno e anche in quell’occasione era stata fermata e cacciata dal Paese. Nelle ultime ore si sono moltiplicate le polemiche sui presunti disagi vissuti durante la detenzione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Flotilla, oggi Greta Thunberg sarà espulsa da Israele

In questa notizia si parla di: flotilla - oggi

“L’accoglienza di Barcellona ci ha dato forza”: la Global Sumud Flotilla è partita oggi dalla Spagna verso Gaza

Non date la scorta alla Flotilla, a Gaza missione politica e Armani: quindi, oggi...

La Flotilla Gaza denuncia un secondo attacco con drone, colpita la "Alma". Oggi partenze da Tunisi e Siracusa

Flotilla, oggi Israele espellerà altri 170 attivisti: c'è anche Greta Thunberg Vai su Facebook

20 italiani della Flotilla rientrano oggi sul volo charter: il piano del governo. Probabile il rientro anche dell'inviato del Fatto Alessandro Mantovani. @PacelliValeria @salvini_giacomo - X Vai su X

Flotilla, 'Greta Thunberg sarà liberata oggi' - L'attivista svedese Greta Thunberg sarà espulsa oggi da Israele in un volo per la Grecia: lo ha annunciato La Global Sumud Flotilla sui social. Come scrive msn.com

Flotilla, attivisti: “Oggi sarà liberata Greta Thunberg” - Lo ha annunciato sui social la Global Sumud Flotilla, spiegando che un volo porterà l'attivista ... lapresse.it scrive