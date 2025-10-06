Flotilla Nivoi e Viani | Mobilitarsi è un obbligo Console italiana complice di Israele

Genovatoday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Passare da giornate in mare a un carcere speciale israeliano, usati come propaganda, confonde la percezione della realtà e del tempo. Chiedo scusa per le emozioni che ho". Ha esordito così José Nivoi, portuale del Calp di ritorno da Israele dove è stato detenuto dopo l'abbordaggio della marina. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

flotilla nivoi viani mobilitarsiFlotilla, sala Cap gremita per Nivoi e Viani: “Trattamento disumano in carcere”. Salis: “Ora attendiamo Pietro Queirolo Palmas” - Davanti ad una sala Cap Gremita, José Nivoi, portavoce del Calp, insieme a Luca Viani ha raccontato la prigionia in Israele: “In carcere abbiamo subito un ... Lo riporta ilsecoloxix.it

flotilla nivoi viani mobilitarsiFlotilla, il ritorno di Nivoi e Viani a Genova: "Ammanettati e inginocchiati per ore" - Il racconto di Nivoi, carico di rabbia e di emozione, parte da una canzone, quella degli Abba, suonata per circa un’ora, con il ritornello 'Sos', "proprio per evitare di sentire il lancio dell’sos sul ... Riporta primocanale.it

