Flotilla l’ipotesi shock | Attaccata da un sommergibile per ordine di Netanyahu
La vicenda della spedizione umanitaria diretta a Gaza e bloccata dalle forze israeliane si arricchisce di un alone di mistero e di gravi interrogativi riguardo alle modalità degli attacchi subiti dalle imbarcazioni. Le aggressioni, avvenute prima nelle acque tunisine e poi in quelle greche, sono state condotte tramite droni che hanno sganciato ordigni classificati come “non letali” ma nondimeno molto pericolosi: in particolare, granate stordenti, urticanti e, soprattutto, incendiarie. Tali azioni hanno sollevato una vasta eco internazionale e hanno messo in luce una dinamica operativa che, se confermata, delineerebbe un intervento militare di notevole portata e complessità. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
