Flotilla l’ipotesi dell’attacco di un sottomarino israeliano
Secondo un’inchiesta della rete statunitense Cbs, due fonti anonime dell’intelligence americana avrebbero confermato che le incursioni avvenute tra l’8 e il 9 settembre contro la Flotilla, al largo del porto tunisino di Sidi Bou Said, sarebbero state condotte da un sottomarino israeliano con il via libera del premier Benjamin Netanyahu. In quei giorni, droni armati di ordigni definiti «non letali», come granate stordenti, urticanti e incendiarie, avrebbero colpito due velieri: la Family, battente bandiera portoghese, e la britannica Alma, causando incendi a bordo e diversi danni materiali. L’impiego di armi incendiarie contro civili, ricordano fonti internazionali, è vietato dal diritto internazionale. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Caos Flotilla, ipotesi di mediazione per gli aiuti diretti a Gaza
Flotilla lavora su ipotesi corridoio umanitario e consegna aiuti a Cipro: “Da giorni contatti con Zuppi e Pizzaballa”
La Farnesina agli italiani sulla Flotilla: "Sconsigliato proseguire". Fallita l'ipotesi di consegnare gli aiuti in un porto neutrale
