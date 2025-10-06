Flotilla l’ipotesi dell’attacco di un sottomarino israeliano

Secondo un’inchiesta della rete statunitense Cbs, due fonti anonime dell’intelligence americana avrebbero confermato che le incursioni avvenute tra l’8 e il 9 settembre contro la Flotilla, al largo del porto tunisino di Sidi Bou Said, sarebbero state condotte da un sottomarino israeliano con il via libera del premier Benjamin Netanyahu. In quei giorni, droni armati di ordigni definiti «non letali», come granate stordenti, urticanti e incendiarie, avrebbero colpito due velieri: la Family, battente bandiera portoghese, e la britannica Alma, causando incendi a bordo e diversi danni materiali. L’impiego di armi incendiarie contro civili, ricordano fonti internazionali, è vietato dal diritto internazionale. 🔗 Leggi su Lettera43.it

