Flotilla l' esposto di attivisti e parlamentari italiani | Faticoso sentirsi abbandonati

Attivisti e politici italiani che si trovavano a bordo delle barche della Global Sumud Flotilla hanno presentato un esposto alla procura di Roma. In base a quanto si apprende, gli incartamenti in cui si ipotizza anche il reato di sequestro di persona sono ora oggetto di valutazione e analisi da parte degli inquirenti, coordinati dal procuratore Francesco Lo Voi. Tutti i membri del'equipaggio della Flotilla sono stati fermati dalle autorità di Israele, che ha abbordato le barche conducendo gli occupanti a terra a bordo delle navi militari o sotto scorta. Qui sono stati identificati e sottoposti a fermo per qualche giorno in attesa del rimpatrio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

