Flotilla l' esposto di attivisti e parlamentari italiani | Faticoso sentirsi abbandonati
Attivisti e politici italiani che si trovavano a bordo delle barche della Global Sumud Flotilla hanno presentato un esposto alla procura di Roma. In base a quanto si apprende, gli incartamenti in cui si ipotizza anche il reato di sequestro di persona sono ora oggetto di valutazione e analisi da parte degli inquirenti, coordinati dal procuratore Francesco Lo Voi. Tutti i membri del'equipaggio della Flotilla sono stati fermati dalle autorità di Israele, che ha abbordato le barche conducendo gli occupanti a terra a bordo delle navi militari o sotto scorta. Qui sono stati identificati e sottoposti a fermo per qualche giorno in attesa del rimpatrio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: flotilla - esposto
Ancora in cella 15 italiani della Flotilla. Esposto in Procura contro Israele
Esposto in procura contro Israele per “sequestro di persona”: lo firma un attivista della Flotilla (assistito dal legale di Cospito)
Istituto Friedman: “Esposto in Procura contro Flotilla, complicità con Hamas reato”
VIDEO | Flotilla, presentato un esposto alla Procura di Roma contro il sequestro degli attivisti. La conferenza stampa. #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2025/10/04/laereo-con-26-italiani-della-flotilla-atterrato-a-istanbul_dcf7e6dc-67e3-4d87-9a62- Vai su Facebook
VIDEO | Flotilla, presentato un esposto alla Procura di Roma contro il sequestro degli attivisti. La conferenza stampa. #ANSA https://ansa.it/sito/notizie/mondo/2025/10/04/laereo-con-26-italiani-della-flotilla-atterrato-a-istanbul_dcf7e6dc-67e3-4d87-9a62-23d23 - X Vai su X
Flotilla, l'esposto di attivisti e parlamentari italiani: "Faticoso sentirsi abbandonati" - Gli attivisti potrebbero essere sentiti dai pm di Roma come persone informate sui fatti e, intanto, tutti gli italiani hanno fatto rientro a casa ... Si legge su ilgiornale.it
Flotilla, gli attivisti presentano un esposto alla Procura: “Negati i diritti basilari” - L’annuncio durante la conferenza stampa convocata dai quattro parlamentari espulsi da Israele ... Secondo repubblica.it