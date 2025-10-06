Flotilla l' arrivo di Greta Thunberg in Grecia da Israele

Lapresse.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le immagini dell’ arrivo all’aeroporto di Atene, in Grecia, dell’attivista svedese ambientalista Greta Thunberg, espulsa in mattinata da Israele insieme ad altre 171 persone che si trovavano sulle barche della Global Sumud Flotilla quando queste sono state intercettate in acque internazionali dallo Stato ebraico mentre erano in viaggio verso Gaza per portare aiuti alla popolazione palestinese della Striscia. Anche 27 attivisti greci erano a bordo dello stesso volo di Thunberg, pagato dal governo di Atene: all’arrivo il gruppo è stato accolto da una piccola folla festante. Thunberg è rimasta in detenzione in Israele per cinque giorni dopo essere stata arrestata. 🔗 Leggi su Lapresse.it

flotilla l arrivo di greta thunberg in grecia da israele

© Lapresse.it - Flotilla, l'arrivo di Greta Thunberg in Grecia da Israele

In questa notizia si parla di: flotilla - arrivo

Gaza, Idf: “Pronti per l’arrivo della nave Flotilla, attese decisioni politiche”

Gaza, l’arrivo della nave della Freedom Flotilla nel porto di Ashdod: le immagini

Global Sumud Flotilla live tracker, dove si trova? L'arrivo in Grecia e i droni che sorvolano la missione: «In 7 giorni saremo a Gaza»

flotilla arrivo greta thunbergFlotilla, l'arrivo di Greta Thunberg in Grecia da Israele - (LaPresse) Le immagini dell'arrivo all'aeroporto di Atene, in Grecia, dell'attivista svedese ambientalista Greta Thunberg, espulsa in mattinata ... Riporta stream24.ilsole24ore.com

flotilla arrivo greta thunbergIsraele: 'Espulsi 171 attivisti di Flotilla, anche Greta Thunberg' - A quanto riferito, le spese per il viaggio saranno sostenute dal Global Movement to Gaza. Scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Flotilla Arrivo Greta Thunberg