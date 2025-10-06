Flotilla l' arrivo di Greta Thunberg in Grecia da Israele

Le immagini dell’ arrivo all’aeroporto di Atene, in Grecia, dell’attivista svedese ambientalista Greta Thunberg, espulsa in mattinata da Israele insieme ad altre 171 persone che si trovavano sulle barche della Global Sumud Flotilla quando queste sono state intercettate in acque internazionali dallo Stato ebraico mentre erano in viaggio verso Gaza per portare aiuti alla popolazione palestinese della Striscia. Anche 27 attivisti greci erano a bordo dello stesso volo di Thunberg, pagato dal governo di Atene: all’arrivo il gruppo è stato accolto da una piccola folla festante. Thunberg è rimasta in detenzione in Israele per cinque giorni dopo essere stata arrestata. 🔗 Leggi su Lapresse.it

