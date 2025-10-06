– Il caso della Flotilla diretta a Gaza si arricchisce di nuovi elementi e getta luce su dinamiche inedite tra diplomazia, informazione e propaganda. A poche ore dal previsto arrivo delle imbarcazioni nelle acque antistanti la Striscia di Gaza, il governo di Israele ha pubblicato un documento in arabo che, nelle intenzioni di Tel Aviv, rappresenterebbe la prova del coinvolgimento diretto di Hamas nell’iniziativa umanitaria. Questa mossa ha scatenato un’ondata di reazioni politiche, mediatiche e diplomatiche sia a livello nazionale che internazionale. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Flotilla, la verità sul “documento firmato con Hamas”: cambia tutto