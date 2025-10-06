Flotilla Israele pubblica DOCUMENTO che accusa Hamas di finanziare e controllare la spedizione di navi ma è di 4 anni fa

Non c'è nessuna "rete operativa di Hamas" dietro alla Global Sumud Flotilla, la missione nata per portare aiuti umanitari ai palestinesi. Il documento risale al 9 febbraio 2021 Il 30 settembre Israele ha pubblicato un documento che proverebbe un presunto finanziamento di Hamas alla Flotilla. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Flotilla, Israele pubblica DOCUMENTO che accusa Hamas di "finanziare e controllare la spedizione di navi", ma è di 4 anni fa

Meloni all'Onu: «Gaza, Israele ha superato i limiti». Drone yemenita colpisce la città di Eilat: 24 feriti | Attacco alla Flotilla, Tajani e la mediazione Cei: aiuti a Gaza via Cipro

Caso Flotilla, l’ex giurista dell’Idf: blocco legale. “Israele può attaccare la missione”

Le fregate e la Flotilla: deterrenza e protezione dai droni di Israele ma solo fino alle acque di Gaza

Flotilla, la patacca di Netanyahu: il documento che accusa la spedizione è di 4 anni fa

Flotilla, il giallo del foglio per il rilascio immediato (che non tutti hanno voluto firmare). «Avremmo ammesso l'ingresso illegale in Israele»