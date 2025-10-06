Flotilla imam Yassine Lafram | In carcere israeliano privazione totale dei diritti basilari
Yassine Lafram, presidente dell’ Unione delle Comunità Islamiche d’Itali a, ha parlato della sua esperienza in carcere in Israele, dopo essere rientrato in Italia in seguito alla missione verso Gaza sulla Global Sumud Flotilla – le cui barche sono state intercettate in acque internazionali dalle autorità dello Stato ebraico – e ad alcuni giorni di detenzione in Israele. “Abbiamo scoperto dopo che ci hanno portato in un carcere di massima sicurezza al confine con la Striscia di Gaza, dove vengono detenuti normalmente, per modo di dire, anche i palestinesi della striscia di Gaza, rapiti dalla striscia di Gaza dopo il 7 ottobre, oltre 10. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: flotilla - imam
Yassine Lafram tra i fermati della Flotilla, persi i contatti con l’imam di Bologna
Flotilla, ore di ansia per l’imam di Bologna Lafram: nome assente dalle liste. Poi le scuse della Farnesina
Flotilla, l’imam bolognese Yassine Lafram non è nelle liste degli arrestati. La Farnesina: «Ce ne stiamo occupando» - X Vai su X
COMUNICATO STAMPA Israele ha preso in ostaggio gli equipaggi della Global Sumud Flotilla. Ancora una volta il Governo genocida israeliano ha dimostrato di agire in totale spregio del diritto internazionale. Anche il presidente dell’U.CO.I.I. e imam di Bolog Vai su Facebook
Flotilla, imam Yassine Lafram: "In carcere israeliano privazione totale dei diritti basilari" - Yassine Lafram, presidente dell'Unione delle Comunità Islamiche d'Italia, ha parlato della sua esperienza in carcere in Israele, dopo essere rientrato in ... Scrive lapresse.it
Flotilla, l'imam Yassine Lafram: «Subite umiliazioni e una tortura psicologica» VIDEO - «Sto bene, ma penso ai nostri connazionali che sono rimasti ancora lì, isolati dal mondo. Secondo ilgazzettino.it