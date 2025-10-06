Flotilla imam Yassine Lafram | In carcere israeliano privazione totale dei diritti basilari

Yassine Lafram, presidente dell’ Unione delle Comunità Islamiche d’Itali a, ha parlato della sua esperienza in carcere in Israele, dopo essere rientrato in Italia in seguito alla missione verso Gaza sulla Global Sumud Flotilla – le cui barche sono state intercettate in acque internazionali dalle autorità dello Stato ebraico – e ad alcuni giorni di detenzione in Israele. “Abbiamo scoperto dopo che ci hanno portato in un carcere di massima sicurezza al confine con la Striscia di Gaza, dove vengono detenuti normalmente, per modo di dire, anche i palestinesi della striscia di Gaza, rapiti dalla striscia di Gaza dopo il 7 ottobre, oltre 10. 🔗 Leggi su Lapresse.it

