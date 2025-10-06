Flotilla il ritorno a casa degli attivisti portoghesi | l' arrivo a Lisbona
Centinaia di persone hanno accolto domenica 5 ottobre quattro attivisti portoghesi, arrestati nei giorni scorsi mentre cercavano di raggiungere Gaza via mare con la Global Sumud Flotilla. I quattro facevano parte del gruppo di 29 attivisti espulsi da Israele. Con loro c’erano anche cittadini di Spagna e Paesi Bassi. Gli arrestati tra mercoledì 1° e venerdì 3 ottobre sono stati condotti in Israele, dove molti rimangono in prigione. Tra gli attivisti portoghesi rilasciati c’era anche Mariana Mortagua, leader del partito politico Blocco di Sinistra. Mortagua ha dovuto sospendere temporaneamente il suo mandato per partecipare alla flottiglia. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: flotilla - ritorno
Global Sumud Flotilla, 3 giorni al punto di non ritorno: cosa può rischiare adesso?
Realpolitik, aggiornamenti live dalla Flotilla e il ritorno di Mughini al centro della puntata
Flotilla, governo: volo di ritorno se lo paghino gli attivisti
Lunedì faranno finalmente ritorno a casa gli ultimi attivisti italiani della #Flotilla ancora trattenuti in Israele. - X Vai su X
Alanews - video e giornalismo. . Flotilla, festa grande a Fiumicino per il ritorno degli italiani: “Siamo la miccia, non fermatevi. Fermiamo Israele.” Dopo giorni di detenzione e torture in Israele, sono rientrati a casa i 26 italiani della Global Sumud Flotilla, partit Vai su Facebook
Flotilla, il ritorno a casa degli attivisti portoghesi: l'arrivo a Lisbona - (LaPresse) Centinaia di persone hanno accolto domenica 5 ottobre quattro attivisti portoghesi, arrestati nei giorni scorsi mentre cercavano ... Da stream24.ilsole24ore.com
Flotilla, gli ultimi attivisti italiani tornano in patria: arrivo previsto oggi - Ultimi attivisti italiani della Flotilla pronti a tornare in patria: l'annuncio del ministro Tajani in queste ore. Lo riporta notizie.it