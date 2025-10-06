Flotilla il ritorno a casa degli attivisti portoghesi | l' arrivo a Lisbona

Centinaia di persone hanno accolto domenica 5 ottobre quattro attivisti portoghesi, arrestati nei giorni scorsi mentre cercavano di raggiungere Gaza via mare con la Global Sumud Flotilla. I quattro facevano parte del gruppo di 29 attivisti espulsi da Israele. Con loro c’erano anche cittadini di Spagna e Paesi Bassi. Gli arrestati tra mercoledì 1° e venerdì 3 ottobre sono stati condotti in Israele, dove molti rimangono in prigione. Tra gli attivisti portoghesi rilasciati c’era anche Mariana Mortagua, leader del partito politico Blocco di Sinistra. Mortagua ha dovuto sospendere temporaneamente il suo mandato per partecipare alla flottiglia. 🔗 Leggi su Lapresse.it

