Flotilla Greta Thunberg sarà espulsa da Israele insieme a 70 attivisti di altri Paesi tra cui 15 italiani I membri svizzeri | Trattati in modo disumano

L’attivista svedese Greta Thunberg sarà tra gli oltre 70 attivisti di diverse nazionalità della Global Sumud Flotilla che lunedì lasceranno Israele in un volo per la Grecia. I membri dell’equipaggio delle navi abbordate e sequestrate da Tel Aviv in acque internazionali, mentre cercavano di portare aiuti umanitari alla popolazione di Gaza, saranno espulsi dopo cinque giorni di detenzione nelle carceri israeliane. Tra coloro che lasceranno il paese ci sono 28 cittadini francesi, 27 greci, 15 italiani e nove svedesi. Ventuno spagnoli sono tornati separatamente in Spagna domenica da Israele. Nel frattempo, nove membri svizzera della flottiglia tornati a casa domenica hanno affermato di essere stati sottoposti a condizioni disumane durante la loro detenzione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

