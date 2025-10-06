Flotilla Greta Thunberg sarà espulsa da Israele insieme a 70 attivisti di altri Paesi tra cui 15 italiani I membri svizzeri | Trattati in modo disumano
L’attivista svedese Greta Thunberg sarà tra gli oltre 70 attivisti di diverse nazionalità della Global Sumud Flotilla che lunedì lasceranno Israele in un volo per la Grecia. I membri dell’equipaggio delle navi abbordate e sequestrate da Tel Aviv in acque internazionali, mentre cercavano di portare aiuti umanitari alla popolazione di Gaza, saranno espulsi dopo cinque giorni di detenzione nelle carceri israeliane. Tra coloro che lasceranno il paese ci sono 28 cittadini francesi, 27 greci, 15 italiani e nove svedesi. Ventuno spagnoli sono tornati separatamente in Spagna domenica da Israele. Nel frattempo, nove membri svizzera della flottiglia tornati a casa domenica hanno affermato di essere stati sottoposti a condizioni disumane durante la loro detenzione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: flotilla - greta
Greta e i suoi amici sono sani e salvi, il video del Ministro Esteri israeliano dopo fermo Flotilla – Il video
Gaza, Greta Thunberg annuncia nuova Flotilla il 31 agosto: coinvolti 44 Paesi e decine di navi
L’annuncio di Greta Thunberg: Stiamo per partire per Gaza per Global Sumud Flotilla – Il video
Flotilla, Greta Thunberg sarà liberata ed espulsa oggi da Israele - X Vai su X
Flotilla, oggi Israele espellerà altri 170 attivisti: c'è anche Greta Thunberg Vai su Facebook
Flotilla, gli ultimi 15 italiani arriveranno stasera in Italia. Greta via da Israele - Arriveranno stasera in Italia gli ultimi 15 connazionali della Flotilla, rilasciati da Israele. Lo riporta ansa.it
Flotilla, attivisti: “Oggi sarà liberata Greta Thunberg” - Lo ha annunciato sui social la Global Sumud Flotilla, spiegando che un volo porterà l'attivista ... Segnala msn.com