Flotilla Greta Thunberg rimpatriata con 170 attivisti Accolta con omaggio floreale ad Atene
(Agenzia Vista) Grecia, 06 ottobre 2025 Greta Thunberg e 170 membri della Global Sumud Flotilla vengono accolti ad Atene dopo il loro rilascio dai militari israeliani. Per la giovane attivista un omaggio floreale. Global Sumud Flotilla Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: flotilla - greta
Greta e i suoi amici sono sani e salvi, il video del Ministro Esteri israeliano dopo fermo Flotilla – Il video
Gaza, Greta Thunberg annuncia nuova Flotilla il 31 agosto: coinvolti 44 Paesi e decine di navi
L’annuncio di Greta Thunberg: Stiamo per partire per Gaza per Global Sumud Flotilla – Il video
Fine corsa per #GretaThunberg. L'attivista della #Flotilla è stata espulsa da #Israele. Ecco le foto della 22enne svedese con la tuta grigia da prigioniera - X Vai su X
la Repubblica. . L'attivista svedese Greta Thunberg è in partenza da Israele in un volo per la Grecia. Thunberg è tra le oltre 70 persone di diverse nazionalità che lasciano Israele dopo essere state sequestrate a bordo della Flotilla di aiuti umanitari diretta a Ga Vai su Facebook
Flotilla, Greta Thunberg rimpatriata con 170 attivisti. Accolta con omaggio floreale ad Atene - Greta Thunberg e 170 membri della Global Sumud Flotilla vengono accolti ad Atene dopo il loro rilascio dai militari israeliani. Riporta ilgiornale.it
Global Sumud Flotilla, Greta Thunberg rimpatriata: chi ha finanziato il viaggio? - Rimpatrio della Flotilla: Greta Thunberg e decine di attivisti lasciano Israele dopo la detenzione. Secondo notizie.it