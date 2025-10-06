Flotilla Greta Thunberg rimpatriata con 170 attivisti Accolta con omaggio floreale ad Atene – Il video

Open.online | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Grecia, 06 ottobre 2025 Greta Thunberg e 170 membri della Global Sumud Flotilla vengono accolti ad Atene dopo il loro rilascio dai militari israeliani. Per la giovane attivista un omaggio floreale. Global Sumud Flotilla Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

