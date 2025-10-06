Flotilla Greta Thunberg | Potrei parlare a lungo dei maltrattamenti e degli abusi in carcere ma non è questa la notizia
"Potrei parlare a lungo dei nostri maltrattamenti e degli abusi in prigione, ma credetemi, questa non la notizia". A dirlo è stata Greta Thunberg al suo arrivo all'aeroporto di Atene insieme agli altri attivisti, tra i quali 15 italiani, della Global Sumud Flotilla rilasciati oggi da Israele.
Greta e i suoi amici sono sani e salvi, il video del Ministro Esteri israeliano dopo fermo Flotilla – Il video
Gaza, Greta Thunberg annuncia nuova Flotilla il 31 agosto: coinvolti 44 Paesi e decine di navi
L’annuncio di Greta Thunberg: Stiamo per partire per Gaza per Global Sumud Flotilla – Il video
Fine corsa per #GretaThunberg. L'attivista della #Flotilla è stata espulsa da #Israele. Ecco le foto della 22enne svedese con la tuta grigia da prigioniera
la Repubblica. L'attivista svedese Greta Thunberg è in partenza da Israele in un volo per la Grecia. Thunberg è tra le oltre 70 persone di diverse nazionalità che lasciano Israele dopo essere state sequestrate a bordo della Flotilla di aiuti umanitari diretta a Ga
Flotilla, Greta Thunberg accolta in Grecia: le prime dichiarazioni dopo il rilascio - Accoglienza calorosa ad Atene per Greta Thunberg e gli attivisti liberati, tra fiori e applausi.
