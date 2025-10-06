Flotilla Greta Thunberg | Potrei parlare a lungo dei maltrattamenti e degli abusi in carcere ma non è questa la notizia

"Potrei parlare a lungo dei nostri maltrattamenti e degli abusi in prigione, ma credetemi, questa non la notizia". A dirlo è stata Greta Thunberg al suo arrivo all'aeroporto di Atene insieme agli altri attivisti, tra i quali 15 italiani, della Global Sumud Flotilla rilasciati oggi da Israele.

Flotilla, Greta Thunberg accolta in Grecia: le prime dichiarazioni dopo il rilascio - Accoglienza calorosa ad Atene per Greta Thunberg e gli attivisti liberati, tra fiori e applausi.

