Flotilla Greta Thunberg è stata espulsa da Israele | i pm in Italia valutano esposti degli attivisti

Nel nostro Paese, i parlamentari che hanno preso parte alla missione continuano a raccontare quanto accaduto a seguito dell'abbordaggio delle navi. Benedetta Scuderi parla di un vero e proprio "rapimento in acque internazionali", seguito poi ad un trasporto forzato verso Ashdod e a una detenzione illegale. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Flotilla, Greta Thunberg è stata espulsa da Israele: i pm in Italia valutano esposti degli attivisti

In questa notizia si parla di: flotilla - greta

Greta e i suoi amici sono sani e salvi, il video del Ministro Esteri israeliano dopo fermo Flotilla – Il video

Gaza, Greta Thunberg annuncia nuova Flotilla il 31 agosto: coinvolti 44 Paesi e decine di navi

L’annuncio di Greta Thunberg: Stiamo per partire per Gaza per Global Sumud Flotilla – Il video

Fine corsa per #GretaThunberg. L'attivista della #Flotilla è stata espulsa da #Israele. Ecco le foto della 22enne svedese con la tuta grigia da prigioniera - X Vai su X

la Repubblica. . L'attivista svedese Greta Thunberg è in partenza da Israele in un volo per la Grecia. Thunberg è tra le oltre 70 persone di diverse nazionalità che lasciano Israele dopo essere state sequestrate a bordo della Flotilla di aiuti umanitari diretta a Ga Vai su Facebook

Flotilla, attesa per il rientro di 15 attivisti italiani. Israele espelle Greta Thunberg - La maggior parte dei partecipanti rientrerà alle 21:30 con un volo diretto a Fiumicino. lastampa.it scrive

Flotilla, oggi espulsione per Greta Thunberg e altre decine di attivisti - Atteso in giornata il rimpatrio della giovane svedese e di altre decine di persone che erano a bordo della Global Sumud Flotilla. Da tg24.sky.it