Flotilla Greta Thunberg | C' è un genocidio di fronte ai nostri occhi
“Lasciate che io sia chiara: c’è un genocidio in corso proprio di fronte ai nostri occhi. Un genocidio in diretta sui nostri telefoni, nessuno ha il privilegio di dire: ‘Non so cosa sta succedendo’. Nessuno in futuro potrà dire: ‘Non lo sapevamo’”. Così l’attivista Greta Thunberg, parlando alla stampa dall’aeroporto di Atene in Grecia dopo essere stata rilasciata da Israele in seguito all’arresto mentre si trovava su un’imbarcazione della Global Sumud Flotilla in viaggio verso Gaza. Thunberg ha accusato i governi occidentali di non fare abbastanza per prevenire o fermare le azioni di Israele contro la popolazione palestinese. 🔗 Leggi su Lapresse.it
