Flotilla Greta Thunberg atterrata in Grecia con 160 attivisti | l’arrivo all’aeroporto di Atene tra le urla dei sostenitori
È atterrato ad Atene l’aereo partito da Israele con a bordo 161 attivisti della Flotilla rilasciati dalle autorità israeliane tra cui l’attivista svedese, Greta Thunberg, e 15 cittadini italiani. All’arrivo i membri della missione umanitaria sono stati accolti dai sostenitori della Flotilla, tra cori e applausi. Una volta atterrata Greta ha salutato i presenti con il pugno alzato. “Potrei parlare a lungo di come siamo stati maltrattati e abusati durante la nostra detenzione, credetemi, ma non è questo il punto”, ha detto Thunberg parlando dall’aeroporto di Atene. “Voglio essere molto chiara: un genocidio si sta verificando davanti ai nostri occhi, un genocidio in diretta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
