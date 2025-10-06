Flotilla Greta Thunberg ad Atene dopo espulsione da Israele | Maltrattati in carcere ma a Gaza c'è un genocidio

Greta Thunberg è arrivata ad Atene insieme ad altri 170 attivisti della Global Sumud Flotilla rilasciati da Israele dopo l'abbordaggio in acque internazionali. L'attivista 22enne non ha voluto soffermarsi sulle torture subite in carcere. "Che sia chiaro a tutti: a Gaza si sta consumando un genocidio in diretta". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: flotilla - greta

Greta e i suoi amici sono sani e salvi, il video del Ministro Esteri israeliano dopo fermo Flotilla – Il video

Gaza, Greta Thunberg annuncia nuova Flotilla il 31 agosto: coinvolti 44 Paesi e decine di navi

L’annuncio di Greta Thunberg: Stiamo per partire per Gaza per Global Sumud Flotilla – Il video

Fine corsa per #GretaThunberg. L'attivista della #Flotilla è stata espulsa da #Israele. Ecco le foto della 22enne svedese con la tuta grigia da prigioniera - X Vai su X

la Repubblica. . L'attivista svedese Greta Thunberg è in partenza da Israele in un volo per la Grecia. Thunberg è tra le oltre 70 persone di diverse nazionalità che lasciano Israele dopo essere state sequestrate a bordo della Flotilla di aiuti umanitari diretta a Ga Vai su Facebook

Flotilla, Greta Thunberg accolta in Grecia: le prime dichiarazioni dopo il rilascio - Accoglienza calorosa ad Atene per Greta Thunberg e gli attivisti liberati, tra fiori e applausi. Da notizie.it

L’arrivo di Greta Thunberg e altri attivisti della Flotilla ad Atene - (askanews) – È stata accolta dagli slogan “Libertà per la Palestina” e “Viva viva la Flotilla! Scrive askanews.it