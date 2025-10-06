Flotilla d’oro | il gioielliere 86enne è tornato sano e salvo in Svizzera Può riprendere a vendere gli orologi di lusso…
“Il ritorno del guerriero”, annuncia sui social il figlio di Roberto Ventrella, il gioielliere, orafo e artigiano del lusso, 86 anni, napoletano d’origine ma svizzero di residenza, imbarcato sulla Flotilla e trattenuto a Tel Aviv nei giorni scorsi, dopo l’abbordaggio da parte dell’esercito israeliano. Ventrella, dopo aver firmato per essere rilasciato, è atterrato sabato con un aereo charter con i 26 italiani membri della missione rilasciati da Israele decollato da Eilat e è arrivato a Istanbul, per poi trasferire tutti in Italia. Roberto Ventrella, il membro più anziano della Global Sumud Flotilla, è già in Svizzera, dove svolge un’attività di rivenditore di orologi di lusso. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
