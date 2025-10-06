Flotilla bandiere Palestinesi e canti in attesa del rientro degli attivisti a Fiumicino

Iltempo.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Roma, 06 ottobre 2025 Bandiere Palestinesi e canti come "Free free Palestine, Palestina libera" in attesa del rientro degli attivisti della Flotilla a Fiumicino. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it

flotilla bandiere palestinesi e canti in attesa del rientro degli attivisti a fiumicino

© Iltempo.it - Flotilla, bandiere Palestinesi e canti in attesa del rientro degli attivisti a Fiumicino

In questa notizia si parla di: flotilla - bandiere

Il nuovo corteo pro Pal a Milano. In stazione Centrale bandiere palestinesi e barchette di carta della Global Sudum Flotilla

Pentolini, bandiere e striscioni: Bologna scende in piazza per la Flotilla verso Gaza | VIDEO

Da Siracusa salpa la Global Sumud Flotilla: bandiere e solidarietà per Gaza

flotilla bandiere palestinesi cantiFlotilla, bandiere Palestinesi e canti in attesa del rientro degli attivisti a Fiumicino - Bandiere Palestinesi e canti come "Free free Palestine, Palestina libera" in attesa del rientro degli attivisti della Flotilla a Fiumicino. Secondo ilgiornale.it

flotilla bandiere palestinesi cantiLe voci e i canti per Gaza e per la Flotilla ad Alessandria prima e dopo gli scontri in stazione - Prima e dopo i minuti di tensione e scontro tra un gruppo di attivisti e la Polizia davanti alla stazione, la manifestazione per Gaza e per ... Segnala radiogold.it

Cerca Video su questo argomento: Flotilla Bandiere Palestinesi Canti