Flotilla bandiere Palestinesi e canti in attesa del rientro degli attivisti a Fiumicino

(Agenzia Vista) Roma, 06 ottobre 2025 Bandiere Palestinesi e canti come "Free free Palestine, Palestina libera" in attesa del rientro degli attivisti della Flotilla a Fiumicino. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev.

Il nuovo corteo pro Pal a Milano. In stazione Centrale bandiere palestinesi e barchette di carta della Global Sudum Flotilla

Pentolini, bandiere e striscioni: Bologna scende in piazza per la Flotilla verso Gaza | VIDEO

Da Siracusa salpa la Global Sumud Flotilla: bandiere e solidarietà per Gaza

Le voci e i canti per Gaza e per la Flotilla ad Alessandria prima e dopo gli scontri in stazione - Prima e dopo i minuti di tensione e scontro tra un gruppo di attivisti e la Polizia davanti alla stazione, la manifestazione per Gaza e per ... Segnala radiogold.it