Greta Thunberg sarà liberata oggi ed espulsa da Israele. Lo ha annunciato sui social la Global Sumud Flotilla, spiegando che un volo porterà l’attivista svedese in Grecia. A bordo dello stesso aereo ci saranno anche 27 attivisti greci che hanno partecipato alla spedizione umanitaria. Il volo, riferisce Ynet, sarà pagato dal governo di Atene. Nelle scorse ore era scoppiata la polemica sulle condizioni in cui sarebbe stata tenuta Thunberg dopo l’arresto da parte delle autorità israeliane. Accuse che il ministro degli Esteri di Tel Aviv ha bollato come “sfacciate menzogne”. I presunti maltrattamenti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Flotilla, attivisti: “Oggi sarà liberata Greta Thunberg”