Roma, 6 ott. (askanews) - Gli attivisti a bordo delle navi della Flotilla fermate da Israele, al loro ritorno a casa stanno denunciando maltrattamenti durante la loro detenzione in carcere e le minacce da parte del governo israeliano. Tra gli ultimi, sul volo che ha riportato a casa diversi tunisini, c'era Lotfi Hajji, corrispondente di Al Jazeera in Tunisia, che ha raccontato: "Ciò che abbiamo sopportato durante 72 ore di persecuzione israeliana non è nulla in confronto a ciò che sopporta la popolazione di Gaza". E il cameraman Anis Abbasi, ha aggiunto: "Ben-Gvir, il ministro della Sicurezza israeliano, è venuto a trovarci mentre eravamo sul molo del porto, minacciandoci e chiamandoci terroristi, ma tutti noi abbiamo gridato 'Palestina libera' e da quel momento il trattamento verso di noi è cambiato, sono diventati ancora più duri". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Flotilla, attivisti: maltrattamenti, anche su Greta. Israele: falso