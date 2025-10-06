Flotilla attivisti | maltrattamenti anche su Greta Israele | falso
Roma, 6 ott. (askanews) - Gli attivisti a bordo delle navi della Flotilla fermate da Israele, al loro ritorno a casa stanno denunciando maltrattamenti durante la loro detenzione in carcere e le minacce da parte del governo israeliano. Tra gli ultimi, sul volo che ha riportato a casa diversi tunisini, c'era Lotfi Hajji, corrispondente di Al Jazeera in Tunisia, che ha raccontato: "Ciò che abbiamo sopportato durante 72 ore di persecuzione israeliana non è nulla in confronto a ciò che sopporta la popolazione di Gaza". E il cameraman Anis Abbasi, ha aggiunto: "Ben-Gvir, il ministro della Sicurezza israeliano, è venuto a trovarci mentre eravamo sul molo del porto, minacciandoci e chiamandoci terroristi, ma tutti noi abbiamo gridato 'Palestina libera' e da quel momento il trattamento verso di noi è cambiato, sono diventati ancora più duri". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: flotilla - attivisti
Le opposizioni al governo: "Difenda gli attivisti della Global Flotilla"
Flotilla va avanti: «Direzione Gaza». Tajani sente la portavoce: «Così siete a rischio». |Gli attivisti: «Arriveremo entro 7 giorni»
Gaza, Flotilla: "Entriamo nella zona ad alto rischio" | Marina israeliana pronta a intervenire: "Gli attivisti saranno trasferiti su una nave militare"
Flotilla, oggi saranno espulsi oltre 70 attivisti. Tra loro c'è Greta Thunberg - X Vai su X
Flotilla, oggi Israele espellerà altri 170 attivisti: c'è anche Greta Thunberg Vai su Facebook
Global Sumud Flotilla, Greta Thunberg rimpatriata: chi ha finanziato il viaggio? - Rimpatrio della Flotilla: Greta Thunberg e decine di attivisti lasciano Israele dopo la detenzione. Lo riporta notizie.it
I hoki mai a Greta Thunberg mai i te Global Sumud Flotilla: na wai i putea te haerenga? - Rimpatrio della Flotilla: Greta Thunberg e decine di attivisti lasciano Israele dopo la detenzione. Come scrive notizie.it