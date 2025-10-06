Flotilla ancora 138 attivisti in custodia | saranno sentiti dalla Procura di Roma

Il ministero degli Esteri israeliano ha dichiarato all'AFP che 138 attivisti della Global Sumud Flotilla sono ancora sotto custodia israeliana. Poco prima Israele aveva annunciato che 171 attivisti di varie nazionalità erano stati espulsi in Grecia e Slovacchia. Sono all'attenzione della Procura di Roma, invece, gli esposti presentati nei giorni scorsi dagli attivisti e parlamentari italiani che.

Gli attivisti italiani della Flotilla saranno sentiti dai pm che hanno aperto un fascicolo sul trattenimento in Israele. Si ipotizza anche il sequestro di persona Vai su Facebook

