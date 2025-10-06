Flotilla abbracci per gli attivisti con amici e familiari al rientro a Fiumicino

(Agenzia Vista) Roma, 06 ottobre 2025 L'abbraccio di amici e familiari per gli attivisti della Flotillla rientrati all'Aeroporto di Roma Fiumicino dopo essere stati rilasciati da Israele. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it

