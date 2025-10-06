Florenzi ha parlato così ai microfoni di Sky dopo Juve Milan: tutte le dichiarazioni dell’ex calciatore rossonero. Florenzi ha parlato dopo Juve Milan, match valido per la sesta giornata di Serie A, ai microfoni di Sky. PAROLE – «È tutta un’altra squadra, sono partiti da basi importanti. L’allenatore (Allegri, ndr) conosce l’ambiente, è italiano, sa come funziona e si vince la Serie A. Una partita a settimana aiuta tantissimo, lo Scudetto che ho vinto col Milan lo vinciamo perché usciamo dalla Champions e fisicamente eravamo tanto più forti degli altri. Poi, quando fai 2-3 vittorie di fila, l’entusiasmo torna. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Florenzi rivela: «Io quando andavo allo Stadium sentivo il peso, questa sensazione non c’è più. Il pareggio era tanta roba, adesso…»