Florenzi dice che Leao in Premier farebbe meglio Di Canio lo stronca | Lì se ti butti non ti rispettano

Alessandro Florenzi è convinto che Rafael Leao in Premier League farebbe meglio che in Serie A ma Paolo Di Canio non è d'accordo: "Questa cosa ve la fermo subito. Se lì ti butti per terra, ti ammoniscono e non ti rispettano”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: florenzi - dice

Florenzi dice addio al calcio: l’annuncio su Instagram a 34 anni

Alessandro Florenzi dice addio al calcio: il saluto di un campione romano

La magia col Barça, l'Europeo, lo scudetto col Milan e troppi infortuni: Florenzi dice stop

@rinss98 ha segnato il gol che ha aperto le marcature in Roma-Sassuolo femminile 3-0. Queste le sue dichiarazioni in mixed zone:"Gioco dove mi dice il mister e dove posso aiutare la squadra. Sì, mi piace quello che ho detto e anche tirare fuori il meglio d Vai su Facebook

Dibattito acceso su Leao al Milan, Florenzi confida: "Lui non ha ancora capito quanto è forte" - Il Milan adesso difende molto bene, due palle perse da Yildiz e Conceicao trasformate in due occasioni. Lo riporta tuttomercatoweb.com

Florenzi: «Il Milan mi ricorda quello dello scudetto. Leao non ha ancora capito una cosa» - Le dichiarazioni dell’ex giocatore rossonero Un addio al calcio sereno, senza rimpianti, e un futuro da osser ... Come scrive calcionews24.com