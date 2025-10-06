Da venerdì 10 a domenica 12 ottobre prossimi, presso la Palazzina di Caccia di Stupinigi, si terrà la quinta edizione di FLOReal, il futuro con le piante, il meglio del vivaismo, dell’artigianato e della produzione agricola. Tre giorni di mostra-mercato a contatto con l’arte e la natura, approfondimenti con esperti, workshop creativi e laboratori per . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

© Lidentita.it - Floreal torna a Stupinigi con il meglio del vivaismo e della produzione agricola