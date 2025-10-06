FlashFest accende Terni | arte entusiasmo e partecipazione per una città che si riscopre viva
Fin dalle prime ore del sabato, piazza della Repubblica, corso Tacito e le vie limitrofe si sono animate con performance artistiche, installazioni, concerti e laboratori che hanno coinvolto cittadini di ogni età. Famiglie, giovani, curiosi e turisti si sono lasciati trascinare da un’atmosfera. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
