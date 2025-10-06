Fiumicino si ferma per Simona Bortoletto | l’ultimo saluto

Fiumicino, 6 ottobre 2025 – Un silenzio quasi surreale, di profondo rispetto e commozione, come se il tempo si fosse fermato. Come si è fermata troppo presto quella giovane vita spezzata. La città di Fiumicino ha dato oggi l’ultimo saluto a Simona Bortoletto, la donna investita e uccisa in via Redipuglia ( leggi qui ). I funerali sono stati celebrati a Isola Sacra presso la parrocchia Stella Maris. Una chiesa gremita e tantissime persone presenti all’esterno. Amici, conoscenti, cittadini. Tutti uniti in u n grande abbraccio per stringersi intorno alla famiglia e portargli un po’ di calore in questo momento così difficile. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it