Fiumicino onora il suo Patrono | la città in festa per Sant’Ippolito

Fiumicino, 6 ottobre 2025 – La comunità di Fiumicino si è riunita domenica 5 ottobre per celebrare San Ippolito Martire, Patrono della Città. La celebrazione, alla quale ha preso parte il Sindaco Mario Baccini insieme alle autorità civili e militari e a numerosi cittadini, si è svolta presso la Basilica paleocristiana di Sant’Ippolito, in Via Col Moschin. “La festa di Sant’ Ippolito Martire, una delle figure più affascinanti e significative del cristianesimo delle origini, rappresenta un momento di unione e riflessione per tutta la comunità. È l’occasione per rinnovare i valori della fede, della solidarietà e della pace, principi imprescindibili che devono guidare ogni giorno la nostra convivenza civile e l’impegno collettivo” dichiara il sindaco Mario Baccini, per poi sottolineare: “Sant’Ippolito, è un simbolo profondo di perseveranza e di legame con la nostra storia, un esempio di coerenza e dedizione che continua a ispirare la vita civile e spirituale di Fiumicino”. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it