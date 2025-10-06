Fiumicino onora il suo Patrono | la città in festa per Sant’Ippolito
Fiumicino, 6 ottobre 2025 – La comunità di Fiumicino si è riunita domenica 5 ottobre per celebrare San Ippolito Martire, Patrono della Città. La celebrazione, alla quale ha preso parte il Sindaco Mario Baccini insieme alle autorità civili e militari e a numerosi cittadini, si è svolta presso la Basilica paleocristiana di Sant’Ippolito, in Via Col Moschin. “La festa di Sant’ Ippolito Martire, una delle figure più affascinanti e significative del cristianesimo delle origini, rappresenta un momento di unione e riflessione per tutta la comunità. È l’occasione per rinnovare i valori della fede, della solidarietà e della pace, principi imprescindibili che devono guidare ogni giorno la nostra convivenza civile e l’impegno collettivo” dichiara il sindaco Mario Baccini, per poi sottolineare: “Sant’Ippolito, è un simbolo profondo di perseveranza e di legame con la nostra storia, un esempio di coerenza e dedizione che continua a ispirare la vita civile e spirituale di Fiumicino”. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
In questa notizia si parla di: fiumicino - onora
2° TROFEO NAZIONALE SAMUELE DONATONI Poligono Testa di Lepre, Via Emilio Pasquini 132 – Fiumicino (RM) 13 Settembre 2025 INFO WHATSAPP:+39 393 401 5030 (Master OPES Roberto Morganti) Una giornata speciale per onorare un uomo Vai su Facebook
Fiumicino onora il suo Patrono: la città in festa per Sant’Ippolito - Autorità e cittadini insieme nella Basilica di via Col Moschin per celebrare il Patrono e i valori di fede e comunità ... Come scrive ilfaroonline.it