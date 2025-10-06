Fiuggi in scena Hao Dong la principessa della Laguna Veneta

Il fascino misterioso dell’Oriente incontra la suggestione senza tempo di Venezia in “Hao Dong, la principessa della Laguna Veneta”, opera teatrale e musicale per la prima volta in scena a Fiuggi il 26 ottobre 2025, frutto della collaborazione tra il Museo Sandro Massimini e l’Hotel Villa Igea. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

