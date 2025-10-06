Fiuggi in scena Hao Dong la principessa della Laguna Veneta
Il fascino misterioso dell’Oriente incontra la suggestione senza tempo di Venezia in “Hao Dong, la principessa della Laguna Veneta”, opera teatrale e musicale per la prima volta in scena a Fiuggi il 26 ottobre 2025, frutto della collaborazione tra il Museo Sandro Massimini e l’Hotel Villa Igea. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
In questa notizia si parla di: fiuggi - scena
Fiuggi , “Il tempo delle parole – Anime in scena”: un omaggio musicale e narrativo a Massimo Ranieri
Taglio del nastro, oggi pomeriggio, del nuovo stabilimento di Acqua Fiuggi con Leonardo Maria Del Vecchio e il sindaco di Fiuggi Alioska Baccarini Editing @luca_aversa71 #fiuggi #acquafiuggi #leonardomariadelvecchio #leonardodelvecchio Vai su Facebook