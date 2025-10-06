Fisco Rinaldi Unitelma Sapienza | Fiscalità al servizio dei cittadini non il contrario

(Adnkronos) – “La fiscalità deve essere al servizio delle cittadine e dei cittadini e non il contrario. In tal senso, è utile cambiare prospettiva e ragionare su una strategia di medio-lungo periodo, aspetto che tendiamo a non fare. Il modello può essere senza dubbio quello spagnolo, che, nell’ultimo anno rilevato, ha un tasso di crescita . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com