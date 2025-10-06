Firmata convenzione per gestione deleghe sindacali presso la Cassa Edile di Brindisi

Brindisireport.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

BRINDISI - È stata firmata la convenzione per la “Gestione delle deleghe di adesione sindacale, delle disdette e della loro custodia presso la Cassa edile di Brindisi”, in attuazione dell’accordo nazionale del 15 maggio 2024 (cosiddetto Patto di Roma).A siglare l’intesa, tra le prime in Italia. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: firmata - convenzione

Al Polaresco si gioca a Beach Volley: firmata la convenzione col Comune

Ternana, Stefano Bandecchi: “Firmata la convenzione per il progetto stadio-clinica, la società rossoverde ora ha un grande valore”

Ternana, firmata la convenzione stadio-clinica: dal ‘mistero’ alla ricomparsa dei fratelli D’Alessandro

firmata convenzione gestione delegheFirmata a Brindisi la convenzione tra Cassa Edile e sindacati: un modello di dialogo e collaborazione per il settore delle costruzioni - È stata firmata la convenzione per la “Gestione delle deleghe di adesione sindacale, delle disdette e della loro custodia presso la Cassa Edile di Brindisi”, in attuazione dell’accordo nazionale del 1 ... Segnala brindisisera.it

Carpi, firmata la convenzione per il Cabassi - Carpi, firmata la convenzione per il Cabassi Il Carpi e il Comune di Carpi hanno firmato una convenzione triennale per la gestione dello stadio "Cabassi". ilrestodelcarlino.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Firmata Convenzione Gestione Deleghe