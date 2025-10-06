Firenze, 6 ottobre 2025 - Vinicio Capossela e Mario Brunello tornano alla Galleria dell’Accademia di Firenze lunedì 27 ottobre 2025, alle ore 18.00, per riportare in scena – a diciotto anni dalla prima esecuzione del 2007 – il concerto Fuggite, amanti, amor – Rime e lamentazioni per Michelangelo. L’iniziativa fa parte della rassegna “L’eterno contemporaneo. Michelangelo 1475 – 2025”, il programma ideato dalla Galleria per celebrare i 550 anni dalla nascita del Buonarroti. Iniziata a marzo 2025, la rassegna esplora il rapporto tra l’opera del Maestro e i linguaggi della contemporaneità, alternando conferenze, reading, visite tematiche e performance musicali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Firenze, Vinicio Capossela in concerto nella Galleria dell’Accademia