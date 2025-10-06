Firenze | Toscana Energia inaugura un giardino verticale
Inaugurato lunedì mattina a Firenze, in piazza Enrico Mattei, un giardino verticale realizzato da Toscana Energia lungo la parete degli uffici della propria sede fiorentina. “Un progetto – ha spietato l’ad di Toscana Bruno Burigana – che unisce innovazione, sostenibilità e attenzione al territorio, rientrando nel più ampio impegno della società per promuovere pratiche green e valorizzare gli spazi urbani”. Il giardino è stato realizzato su una superficie di 250 metri quadrati, utilizzato 16mila piante di 14 specie vegetali selezionate differenti. All’inaugurazione della parete, lunga 80 metri, anche il presidente della regione Toscana Eugenio Giani e la sindaca di Firenze Sara Funaro. 🔗 Leggi su Lapresse.it
