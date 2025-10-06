Firenze Toscana Energia inaugura Connessione Verde
Firenze, 6 ott. (askanews) - Un muro grigio che si trasforma in un polmone per la città. Grazie a "Connessione Verde", Toscana Energia ha realizzato un giardino verticale sulla parete perimetrale della propria sede fiorentina. Una soluzione all'avanguardia per il rinverdimento urbano che punta a migliorare la qualità dell'aria e favorire la biodiversità. "Che poi questa piazza sia dedicata a Enrico Mattei -sottolinea Bruno Burigana, amministratore delegato di Toscana Energia- è un ulteriore esempio e un ulteriore senso dell'iniziativa che abbiamo fatto. Sono 100 metri lineari di verde, sono 260 metri quadri offerti al territorio, sono 16 mila piante che trasformano quello che era un brutto muro in un esempio che speriamo sia seguito di rigenerazione urbana per la città di Firenze". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: firenze - toscana
