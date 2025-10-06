Firenze sicurezza | 7 pattuglie a Santa Maria Novella dalle 8 alle 24 Si aggiungono a militari e Polfer

Firenzepost.it | 6 ott 2025

E' scattato oggi il piano di potenziamento della sicurezza alla stazione di Santa Maria Novella di Firenze, zona particolarmente critica della città. Commercianti e cittadini denunciano quotidianamente episodi di furti, spaccio di droga e atti di violenza L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

