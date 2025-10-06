Firenze, 6 ottobre 2025 – Lo avevano annunciato e stamani, 6 ottobre, sono passati all’azione. E’ scattata l’ora x delle occupazioni negli istituti secondari di secondo grado di Firenze. Da stamani hanno deciso di dare il via alla protesta più dura i licei Michelangiolo e Machiavelli-Capponi. Ecco che in via della Colonna campeggia lo striscione “Miche occupato”. Un gruppo di studenti ha deciso di fermare le lezioni, dando il via all’occupazione dell’istituto. L’iniziativa si inserisce nel solco delle mobilitazioni dei giorni scorsi, che avevano visto assemblee e picchetti in diverse scuole cittadine, con l’obiettivo di esprimere solidarietà al popolo palestinese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Firenze, occupati i licei Michelangiolo e Machiavelli-Capponi: “Blocchiamo tutto per Gaza”