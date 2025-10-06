Firenze Jazz Festival il bilancio della nona edizione

Firenze, 6 ottobre 2025 – Si è conclusa la 9a edizione del Firenze Jazz Festival (www.firenzejazzfestival.it), che ha trasformato la città in un grande palcoscenico diffuso. Un’edizione che, si legge in una nota di Palazzo Vecchio, “ha registrato numeri da record anche online, con più di 3 milioni di visualizzazioni sui social e migliaia di interazioni. Un risultato reso possibile dal sostegno di partner e sponsor e dall’impegno del suo staff, che ha consentito un vero salto di qualità e ha consolidato il Festival come uno degli appuntamenti musicali più attesi della città. Fra i tanti dati significativi, quasi 9000 gli spettatori, più di 100 le artiste e gli artisti che si sono esibiti in 30 appuntamenti”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

