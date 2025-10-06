Firenze Jazz Festival il bilancio della nona edizione
Firenze, 6 ottobre 2025 – Si è conclusa la 9a edizione del Firenze Jazz Festival (www.firenzejazzfestival.it), che ha trasformato la città in un grande palcoscenico diffuso. Un’edizione che, si legge in una nota di Palazzo Vecchio, “ha registrato numeri da record anche online, con più di 3 milioni di visualizzazioni sui social e migliaia di interazioni. Un risultato reso possibile dal sostegno di partner e sponsor e dall’impegno del suo staff, che ha consentito un vero salto di qualità e ha consolidato il Festival come uno degli appuntamenti musicali più attesi della città. Fra i tanti dati significativi, quasi 9000 gli spettatori, più di 100 le artiste e gli artisti che si sono esibiti in 30 appuntamenti”. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: firenze - jazz
Firenze Jazz Festival: il piacere della musica e della condivisione
Torna il Firenze Jazz Festival: oltre 100 artisti e 30 appuntamenti dal 2 al 14 settembre
Firenze Jazz Festival, il bilancio della 9a edizione -->Quasi 9.000 spettatori in totale, più di 100 artiste e artisti in 30 appuntamenti. - X Vai su X
FIRENZE, IL POMERIGGIO DEL 3 OTTOBRE (ORE 16.30) CONCERTO JAZZ. IL PROGRAMMA DEL MESE CON TUTTI GLI EVENTI Allo Spazio Estivo Il Giardino delle Rose (Via Giuseppe Poggi, 2 – Firenze; aperto tutti i giorni ore 9-20.30; info: associazionef Vai su Facebook
Numeri pazzeschi per la 9ª edizione del Firenze Jazz Festival - Si è conclusa da pochi giorni la 9ª edizione del Firenze Jazz Festival ( www. Secondo radiowebitalia.it
Firenze Jazz Festival. Le date si moltiplicano - Non è un caso che "connected" sia il claim con cui il Firenze Jazz Festival propone la sua nona edizione, che si moltiplica per date, ... Lo riporta lanazione.it