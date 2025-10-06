Firenze festeggia i 15 anni degli Angeli del Bello
Firenze, 6 ottobre 2025 – E' una piccola comunità che, senza chiedere nulla in cambio, si impegna con generosità a prendersi cura del territorio. Sono gli “ Angeli del Bello” che da 15 anni ogni giorno custodiscono la bellezza e il decoro di piazze, giardini, palazzi e monumenti, raccogliendo la sporcizia, curando piante fiori e prati, cancellando scarabocchi dai muri. La Fondazione Angeli del Bello celebra il suo quindicesimo compleanno con un calendario di iniziative che, dall’11 al 21 ottobre, coinvolgerà Firenze e i comuni affiliati in appuntamenti simbolici capaci di raccontare la forza del volontariato civico e il valore della bellezza come bene comune. 🔗 Leggi su Lanazione.it
