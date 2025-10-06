Firenze con il Gps ritrova il suo cellulare Dentro l’auto del ladro un deposito di merce rubata

Firenze, 6 ottobre 2025 - Grazie al Gps un giovane di 22 anni, cui avevano rubato il cellulare, ha fatto scoprire alla polizia un'auto trasformata in un deposito di materiale elettronico, probabile refurtiva. E' successo a Firenze dove la questura ha denunciato per ricettazione un 28enne del Senegal. La notte del 4 ottobre il 22enne derubato aveva localizzato, grazie al gps, i l proprio cellulare rubato, la notte precedente, in via Alamanni, così ha avvisato la polizia. Agenti hanno raggiunto una vettura in sosta appena dopo la fermata della tramvia e subito dall'esterno hanno notato diversi telefoni posti nel taschino posteriore di un sedile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

