Firenze al Forte Belvedere arrivano Federica Ottombrino e Dario Fabbri

Firenze, 6 ottobre 2025 – Penultima settimana di programmazione per “Forte in musica” che mercoledì 8 ottobre vedrà la presenza di Federica Ottombrino, mentre il ciclo di incontri “L’attualità del bello”, vedrà sulla terrazza del Forte Belvedere l’analista geopolitico e giornalista Dario Fabbri, giovedì 9. È questo il programma della seconda settimana di ottobre di Belvedere Firenze, che farà compagnia a quanti vorranno trascorrere il tardo pomeriggio su una delle terrazze più belle di Firenze. Mercoledì 8 alle 19:30 si esibirà Federica Ottombrino, cantautrice e scrittrice napoletana, che a settembre ha pubblicato l’album Canzoni dal baule, con l’etichetta fiorentina La Chute Dischi, contenente brani ispirati ai protagonisti del suo romanzo, Il baule (Rossini Editore). 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, al Forte Belvedere arrivano Federica Ottombrino e Dario Fabbri

In questa notizia si parla di: firenze - forte

Parla il portiere: "Ho firmato per tre anni perché a Firenze sono felice. Tommaso? Lavora forte e gli piace imparare». De Gea si gode la maglia viola e promuove Martinelli

Firenze sempre più forte sul turismo congressuale: cresciute presenze e qualità degli eventi

Forte temporale su Firenze, in corso l’allerta gialla su buona parte della Toscana

Oggi 4 ottobre San Francesco protettore degli animali ? OPEN DAY oggi Firenze domani Forte dei Marmi passa a trovarci [email protected] Whatsapp 3713419155 Vai su Facebook

Belvedere Firenze tra attualità e musica: arrivano Sigfrido Ranucci ed Eric Mingus - Il 16 sul palco del Forte salirà il polistrumentista, compositore e cantante newyorkese, figlio del leggendario Charles Mingus, mentre il 17 il giornalista e conduttore di Report presenterà il suo ... Da lanazione.it

Riapre il Forte Belvedere, dove il panorama su Firenze è mozzafiato - È uno dei punti panoramici più belli di Firenze quello offerto dal Forte San Giorgio, meglio conosciuto come Forte Belvedere. Si legge su siviaggia.it