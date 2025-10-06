Fiorentina-Roma la moviola di Calvarese | Colombo non delude al Franchi

Ancora una prestazione convincente per Andrea Colombo, autore di un ottimo inizio di stagione. L'arbitro della sezione di Como si conferma anche al Franchi, in una partita tesa e ricca di episodi. Secondo impegno settimanale per l'arbitro, dopo aver diretto Slovan Bratislava-Strasburgo, match valevole per la prima giornata della League Phase di Conference League. Il classe '90 esce bene anche da Fiorentina-Roma, grazie alla sua grande forza di lettura delle diverse situazioni della partita e di adattare la soglia tecnica al momento della gara. Giuste infatti le due ammonizioni nel primo tempo. La prima arriva dopo pochissimi minuti, a causa di un fallo di Cristante su Dodo all'ingresso dell'area di rigore. 🔗 Leggi su Iltempo.it

