Fiorentina in crisi | Curva Fiesole chiede a Commisso di cacciare Pradè Il comunicato dei tifosi

"Dato che chi avevamo esplicitamente individuato come principale responsabile del caos sportivo nel quale ci ritroviamo da anni, non ha avuto ovviamente il coraggio di dimettersi, dati gli INTERE$$I ormai sempre più palesi, invitiamo il presidente Commisso e la dirigenza a fare quello che sarebbe stato giusto fare ormai da tempo: cacciare Daniele Pradè per il bene della Fiorentina" L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

