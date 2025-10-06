Fiorentina in crisi | Curva Fiesole chiede a Commisso di cacciare Pradè Il comunicato dei tifosi
"Dato che chi avevamo esplicitamente individuato come principale responsabile del caos sportivo nel quale ci ritroviamo da anni, non ha avuto ovviamente il coraggio di dimettersi, dati gli INTERE$$I ormai sempre più palesi, invitiamo il presidente Commisso e la dirigenza a fare quello che sarebbe stato giusto fare ormai da tempo: cacciare Daniele Pradè per il bene della Fiorentina"
La Curva Fiesole contesta ancora Pradè: "Commisso, caccialo per il bene della Fiorentina" - Ennesima contestazione all'indirizzo del direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, poco prima del fischio d'inizio del match.
Fiorentina, è crisi profonda: Pioli già in bilico? Ultimissime - Ultimissime sulla posizione del tecnico viola dopo appena 4 giornate di campionato Un avvio da incubo, il peggiore che Firenze potesse immaginare.