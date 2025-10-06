La terza sconfitta in casa, la classifica assai preoccupante (una delle peggiori in assoluto nei 99 anni di storia del club), la richiesta, da parte della Curva Fiesole, di cacciare Pradè, hanno prodotto un vertice nella Fiorentina. Ferrari, Pradè, Goretti e lo stesso Pioli avrebbero avuto più contatti telefonici con Commisso, al quale verrebbe attribuita una frase secca: "Andiamo avanti!" L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Fiorentina, il club: avanti con Pioli (e Pradè). Vertice in società e telefonate con Commisso