Fiorentina il club | avanti con Pioli e Pradè Vertice in società e telefonate con Commisso

Firenzepost.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La terza sconfitta in casa, la classifica assai preoccupante (una delle peggiori in assoluto nei 99 anni di storia del club), la richiesta, da parte della Curva Fiesole, di cacciare Pradè, hanno prodotto un vertice nella Fiorentina. Ferrari, Pradè, Goretti e lo stesso Pioli avrebbero avuto più contatti telefonici con Commisso, al quale verrebbe attribuita una frase secca: "Andiamo avanti!" L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

fiorentina il club avanti con pioli e prad232 vertice in societ224 e telefonate con commisso

© Firenzepost.it - Fiorentina, il club: avanti con Pioli (e Pradè). Vertice in società e telefonate con Commisso

In questa notizia si parla di: fiorentina - club

Fiorentina: sold out il Viola carpet di stasera. Il club: “Chi non ha biglietto non venga”. Kean: rinnovo più vicino

Asllani Inter, si sblocca la pista italiana! Contatti diretti con il club nerazzurro da parte della Fiorentina. Questo il prezzo

Nico Gonzalez Juve, la cessione diventa ora un’opzione concreta: tre club sull’ex Fiorentina, non c’è l’Inter! La rivelazione

fiorentina club avanti pioliFiorentina, a fine partita lungo colloquio tra il tecnico Pioli e la dirigenza - Stavolta non c’è una posizione ufficiale della Fiorentina, così com’era stato per. Segnala tuttomercatoweb.com

fiorentina club avanti pioliFiorentina da record negativo, cosi male solo 100 anni fa: ma il club conferma Pioli - Continua il momento complicatissimo della Fiorentina, ko nelle prime tre gare casalinghe in campionato come successo solo una volta quasi 100 anni fa. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Fiorentina Club Avanti Pioli