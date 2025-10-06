Fiorentina il club | avanti con Pioli e Pradè Vertice in società e telefonate con Commisso
La terza sconfitta in casa, la classifica assai preoccupante (una delle peggiori in assoluto nei 99 anni di storia del club), la richiesta, da parte della Curva Fiesole, di cacciare Pradè, hanno prodotto un vertice nella Fiorentina. Ferrari, Pradè, Goretti e lo stesso Pioli avrebbero avuto più contatti telefonici con Commisso, al quale verrebbe attribuita una frase secca: "Andiamo avanti!" L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
In questa notizia si parla di: fiorentina - club
Fiorentina: sold out il Viola carpet di stasera. Il club: “Chi non ha biglietto non venga”. Kean: rinnovo più vicino
Asllani Inter, si sblocca la pista italiana! Contatti diretti con il club nerazzurro da parte della Fiorentina. Questo il prezzo
Nico Gonzalez Juve, la cessione diventa ora un’opzione concreta: tre club sull’ex Fiorentina, non c’è l’Inter! La rivelazione
“Ha esperienza, conosce il club: ottima scelta quella di Pioli per il post Palladino”. Io me li ricordo i faciloni della scorsa estate, quelli che si immaginavano una Fiorentina agilmente in zona Europa e ti spiegavano la vita. E me li ricordo benissimo perché ero io. - X Vai su X
Inter - Fiorentina Mercoledì 29 Ottobre ore 20:45 L’Inter Club Pesaro come di consueto organizza la trasferta in Pullman GT BLOCCA IL PREZZO: offerta a tempo limitato o fino ad esaurimento disponibilità Per accedere alla promozione è obbligatoria la Te Vai su Facebook
Fiorentina, a fine partita lungo colloquio tra il tecnico Pioli e la dirigenza - Stavolta non c’è una posizione ufficiale della Fiorentina, così com’era stato per. Segnala tuttomercatoweb.com
Fiorentina da record negativo, cosi male solo 100 anni fa: ma il club conferma Pioli - Continua il momento complicatissimo della Fiorentina, ko nelle prime tre gare casalinghe in campionato come successo solo una volta quasi 100 anni fa. Riporta msn.com