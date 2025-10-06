La classifica recita 17esimo posto, sei partite, tre punti. Questa Fiorentina non sta decollando, la posizione di Stefano Pioli scricchiola. E forse è naturale che sia così. Anche perché la squadra sta faticando a trovare la sua dimensione, soprattutto a fronte di un mercato importante sia sul fronte arrivi, sia su quello delle conferme. Kean, naturalmente, su tutti. L’attaccante contro la Roma si è sbloccato con una grandissima rete, ma il suo avvio di campionato è un po’ lo specchio di questa squadra che sta faticando a trovare non solo i risultati, ma anche il gioco. E il fatto che i tre punti siano arrivati da tre pareggi, senza nemmeno una vittoria, è lì a dimostrarlo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Fiorentina avanti con Pioli, ma per quanto ancora? La situazione comincia a far paura