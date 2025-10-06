Fiorentina avanti con Pioli ma per quanto ancora? La situazione comincia a far paura
La classifica recita 17esimo posto, sei partite, tre punti. Questa Fiorentina non sta decollando, la posizione di Stefano Pioli scricchiola. E forse è naturale che sia così. Anche perché la squadra sta faticando a trovare la sua dimensione, soprattutto a fronte di un mercato importante sia sul fronte arrivi, sia su quello delle conferme. Kean, naturalmente, su tutti. L’attaccante contro la Roma si è sbloccato con una grandissima rete, ma il suo avvio di campionato è un po’ lo specchio di questa squadra che sta faticando a trovare non solo i risultati, ma anche il gioco. E il fatto che i tre punti siano arrivati da tre pareggi, senza nemmeno una vittoria, è lì a dimostrarlo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Kean rompe il silenzio: «Arabia? No, sono motivato ad andare avanti con la Fiorentina!»
Fiorentina, capodanno del calcio col botto. Kean: “Motivato ad andare avanti. Darò sempre il meglio”. Festa al Viola Park (Foto)
TS – “La Fiorentina mi ha aiutato. Voglio andare avanti”
Al Franchi la Fiorentina perde davanti ai propri tifosi. I viola sono stati sconfitti dalla Roma per 2-1. Al termine della sfida, l'allenatore Stefano Pioli ha parlato del momento della squadra: "Abbiamo fatto la partita ma viviamo di risultati. Siamo lontani dalla Ro
Gol e occasioni clamorose: la Roma batte la Fiorentina Si sblocca Kean che porta avanti la Fiorentina, ma la Roma la ribalta nel giro di 8 minuti con un super gol di Soulé e il raddoppio di Cristante
Fiorentina, a fine partita lungo colloquio tra il tecnico Pioli e la dirigenza - Stavolta non c'è una posizione ufficiale della Fiorentina, così com'era stato per.
Fiorentina, mai così male: peggior partenza da oltre 50 anni. Pioli… - La gara del Franchi contro la Roma sembrava esser partita con premesse diverse rispetto alle scorse partite disputate dalla Fiorentina in questo avvio di ...